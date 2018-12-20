Президент Украины Петр Порошенко уволил народного депутата Ольгу Богомолец с должности внештатного советника. Соответствующий указ от 19 декабря опубликован на сайте президента.

"Освободить Богомолец Ольгу Владимировну с должности советника президента Украины (вне штата)", - говорится в документе.

Ольга Богомолец является членом парламента от Блока Петра Порошенко.

В начале декабря она заявила о намерении баллотироваться на пост президента страны на следующих выборах в марте 2019 года.

Ранее мы писали о том, что Порошенко уволил посла Украины в четырех странах.