Порошенко уволил Богомолец с должности внештатного советника [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко уволил народного депутата Ольгу Богомолец с должности внештатного советника. Соответствующий указ от 19 декабря опубликован на сайте президента.
"Освободить Богомолец Ольгу Владимировну с должности советника президента Украины (вне штата)", - говорится в документе.
Ольга Богомолец является членом парламента от Блока Петра Порошенко.
В начале декабря она заявила о намерении баллотироваться на пост президента страны на следующих выборах в марте 2019 года.
Ранее мы писали о том, что Порошенко уволил посла Украины в четырех странах.
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