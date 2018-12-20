Детские игрушки несут смертельную опасность [ Редактировать ]
Ученые Плимутского университета пришли к выводу, что во многих повседневных предметах, в том числе пластиковых игрушках, керамических изделиях и красках, содержатся высокие уровни канцерогенного тяжелого металла кадмия. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Кадмий используется для создания ярко-красного, оранжевого или желтого цвета, однако со временем слой краски с вещей начинает отпадать. Кроме того, металл может попадать в стеклянные предметы в процессе переработки.
Согласно различным правилам, концентрация кадмия в среде не должна превышать 50-800 частей на миллион. Однако на поверхности некоторых вещей количество кадмия может во много раз превышать рекомендуемые или допустимые уровни.
Самое высокое содержание металла было выявлено на поверхности старых и новых стаканов и бутылок, причем кадмий обнаруживался в составе красок, использующихся для создания рисунков, логотипов и надписей (металл был выявлен в 70 процентах случаев). Он также был найден на керамике с самым высоким уровнем содержания (40 тысяч частей на миллион), а также на старых пластмассовых изделиях (до 35 тысяч частей на миллион).
Ранее мы писали, что тестеры в магазинах могут быть опасными.
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