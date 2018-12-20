Под Киевом в селе Иванков убили женщину в ее собственном доме. Ее бездыханное тело лежало на кровати с множественными переломами костей. Правоохранителям удалось задержать убийцу. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Им оказался 46-летний уроженец Донецкой области, который временно проживал в селе Иванков и сожительствовал с погибшей, которой на момент убийства было 45 лет. Задержанный рассказал, что в тот вечер он вместе с женщиной употребляли алкогольные напитки. Мужчина обвинил свою сожительницу в краже рюкзака, а затем взял деревянную палку и изо всех сил избил ее. После совершения преступления он положил бездыханное тело женщины на кровать и скрылся с места преступления.

Тело погибшей направили в морг, где было установлено, что смерть наступила от множественных переломов костей скелета, кровопотери и болевого шока. Сам задержанный признался правоохранителям в содеянном и дал правдивые показания. Сейчас злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении умышленного убийства и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

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