Лідер лейбористів назвав Терезу Мей "дурною жінкою" [ Редактировать ]
Скандал у британському парламенті. Лідер лейбористів Джеремі Корбін під час суперечки з прем'єр-міністром Терезою Мей назвав її "дурною жінкою".
Запальні дебати політиків відбулися під час засідання палати громад. Корбін напосівся на очільницю уряду з агресивними запитаннями щодо угоди про Brexit. Після її звинувачень у слабкій підтримці серед однопартійців - лейборист пошепки назвав прем'єрку "дурепою".
Звинувачення потрапило на телекамери. Частина парламенту тепер вимагає покарати Корбіна.
по теме
В парламенте Британии премьера обозвали "глупой женщиной"
Лидер лейбористов Джереми Корбин во время спора с Терезой Мэй в британском парламенте назвал ее "глупой женщиной"
Brexit: Тереза Мей оприлюднила дату голосування
Очільниця уряду підкреслила - якщо парламент відкине цю версію документа, то іншої вже не буде
Brexit: однопартійці Терези Мей готують другий референдум
За даними видання Sunday Times, консерватор Девід Лідінгтон вже провів переговори з депутатами Лейбористської партії, намагаючись створити міжпартійну коаліцію для нового голосування
Brexit: Терезі Мей не вдається умовити однопартійців підтримати угоду
Криза в Британії! Прем'єрці Терезі Мей не вдається умовити навіть власних однопартійців підтримати угоду щодо "брекзиту". Звучить складно для нашого вуха - мовляв, ну що за чергова політична суперечка. Але ціна питання - дуже висока. І для самої прем'єрки, і для всіх британців
Вотум недовіри: Терезі Мей загрожує відставка
Соратники Терези Мей не схвалюють угоду з Брекзиту, на укладання якої прем'єр витратила півтора роки і вважають, що вона заслуговує на відставку