Brexit: Терезі Мей не вдається умовити однопартійців підтримати угоду

Криза в Британії! Прем'єрці Терезі Мей не вдається умовити навіть власних однопартійців підтримати угоду щодо "брекзиту". Звучить складно для нашого вуха - мовляв, ну що за чергова політична суперечка. Але ціна питання - дуже висока. І для самої прем'єрки, і для всіх британців