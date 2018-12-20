У Мексиці розпилили сльозогінний газ у таборі мігрантів [ Редактировать ]
У Мексиці невідомі розпилили сльозогінний газ у таборі мігрантів. Зловмисники напали на центр тимчасового розміщення біженців із Центральної Америки, де перебувають близько трьох тисяч шукачів притулку.
Постраждали кілька людей, серед них - жінки та діти. За даними медиків, їхньому життю нічого не загрожує.
Затримати нападників не вдалося.
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