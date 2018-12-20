У Мексиці невідомі розпилили сльозогінний газ у таборі мігрантів. Зловмисники напали на центр тимчасового розміщення біженців із Центральної Америки, де перебувають близько трьох тисяч шукачів притулку.

Постраждали кілька людей, серед них - жінки та діти. За даними медиків, їхньому життю нічого не загрожує.

Затримати нападників не вдалося.