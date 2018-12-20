В течение действия 14-месячной программы stand-by МВФ в Украине не будут вводиться новые налоговые льготы и не будет снижаться ставка налога на прибыль предприятий. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Согласно документу, Украина продолжит диалог с экспертами МВФ по поиску возможности введения налога на выведенный капитал в форме фискально-нейтральной, сбалансированной и стабильной модели налогообложения распределенной прибыли.

Кроме того, Украина обязалась направлять сверхплановые бюджетные доходы на снижение государственного долга.

Ранее в МВФ обнародовал текст меморандума с Украиной.