Новая программа МВФ: Украина отказалась от снижения налогов [ Редактировать ]
В течение действия 14-месячной программы stand-by МВФ в Украине не будут вводиться новые налоговые льготы и не будет снижаться ставка налога на прибыль предприятий. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Согласно документу, Украина продолжит диалог с экспертами МВФ по поиску возможности введения налога на выведенный капитал в форме фискально-нейтральной, сбалансированной и стабильной модели налогообложения распределенной прибыли.
Кроме того, Украина обязалась направлять сверхплановые бюджетные доходы на снижение государственного долга.
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