"Оппозиционная платформа - За жизнь" добилась возвращения льгот ветеранам Великой Отечественной - Юрий Бойко [ Редактировать ]
18 декабря Конституционный Суд признал неконституционным решение об отмене льгот ветеранам Великой Отечественной войны, принятое Верховной Радой законом №76-VIII в 2014 году.
"Такое решение КСУ - результат слаженной работы депутатов-оппозиционеров и ветеранских организаций", - отметил основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.
"Восстановление льгот и компенсаций для ветеранов и участников Великой Отечественной войны, людей, имеющих особые заслуги перед Родиной - это еще одна победа оппозиции в борьбе против бездумных и антисоциальных действий власти. Закон, проголосованный парламентским большинством в декабре 2014 года, фактически разделил ветеранов на две группы: "хороших" ветеранов АТО, у которых никаких преференций никто не отбирал, и "плохих" ветеранов Великой Отечественной, чей подвиг власть усиленно старается забыть", - сказал народный депутат.
Всех, кто победил нацизм, кто отстроил Украину, лишили даже того минимума льгот, который у них был, в частности права на бесплатный проезд в городском транспорте и на санаторно-курортное лечение. "Разумеется, мы не могли мириться с таким вопиющим попранием закрепленных в законах прав людей. Наша коллега, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталия Королевская инициировала подачу представления в Конституционный Суд. И вот, спустя три года, законные требования были удовлетворены, и справедливость по отношению к этим людям восторжествовала", - подчеркнул Юрий Бойко.
Оппозиционер отметил, что такое решение КСУ - это еще одна победа команды оппозиционеров в борьбе за защиту прав граждан. "Мы защитили шахтеров и чернобыльцев, сейчас вернули льготы ветеранам. Мы будем и дальше продолжать борьбу за восстановление социальной справедливости, за то, чтобы все украинские граждане могли нормально жить. Придя к власти, мы отменим все антисоциальные "реформы", вернем людям право говорить и слышать на родном языке, не позволим переписывать историю в угоду временщикам. А экономика страны наконец начнет работать на благо людей, а не чиновников и политиканов", - резюмировал основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".
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