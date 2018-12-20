Представники Росії знову відмовилися обміняти українських заручників. Напередодні у Мінську українська сторона пропонувала кілька різних варіантів, але уповноважені Москви не погодилися, - повідомила Ірина Геращенко.

Цю ситуацію вже прокоментував Павло Клімкін. Міністр закордонних справ наголосив: у Кремлі не мають милосердя до незаконно ув'язнених українців. Про це свідчить не лише позиція Росії на мінських переговорах, а й ставлення до бранців - зокрема, ненадання медичної допомоги Павлові Грибу і Станіславу Клиху.

Також українська сторона в Мінську запропонувала встановити черговий режим тиші на Донбасі. 27 грудня представники тристоронньої контактної групи мають узгодити питання щодо припинення вогню на новорічні й різдвяні свята. Ірина Геращенко повідомила, що Київ запропонував встановити пункт ОБСЄ в окупованій Керчі, адже мандат моніторингової місії поширюється на усю територію України.