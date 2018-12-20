Выходные в Киеве: куда пойти 22-23 декабря (афиша) [ Редактировать ]
Рабочая неделя подходит к концу и впереди - долгожданные выходные. Вы можете остаться дома, а можете провести уикенд ярко и незабываемо. Организаторы подготовили огромное количество мероприятий для вас.
Podrobnosti.ua составили афишу лучших событий, которые пройдут в Киеве 22-23 декабря.
Экскурсия на фабрику елочных игрушек
Во время экскурсии вы увидите, как производят елочные игрушки в ручную.
- Когда: 15, 16, 19, 22, 23, 29, 30 декабря, 12:00
- Где: Дива Краины, Андреевский спуск, 34в
- Сколько стоит: от 260 гривен
Зимнее шоу "Winterra. Легенда сказочного края"
История о захватывающем приключении мальчика, который накануне Нового года пытается спасти своего младшего брата из ледяного королевства Winterra. Этот волшебный край всегда существовал благодаря детским мечтам и вере в чудеса. Но со временем все изменилось, дети перестали верить в магию и добро, и все стало холодным и ледяным. Попасть в сказочный мир сможет лишь тот, кто сохранил в глубине души веру в чудо.
- Когда: 14-27 декабря, 19:00
- Где: ВДНХ, пр. Академика Глушкова, 1
- Сколько стоит: от 265 гривен
Самый большой маркет подарков
Вас ждут целых 5 этажей вещей от лучших украинских производителей посуды, текстиля и декора для дома, одежды, украшений, белья, книг и детских игрушек, косметики и парфюмерии, аксессуаров для мужчин и женщин, вкусных подарков.
- Когда: 22-23-24-25, 29-30 декабря, 20:00
- Где: Всі. Свої, Десятинная, 12
Новый год 2019 на Софийской площади
Здесь вас ждет горячий глинтвейн, разнообразный фастфуд, художественные перфомансы и инсталляции.
- Когда: 19 декабря - 13 января
- Где: Софиевская площадь
Новогодняя ярмарка
Во время ярмарки вас ждет шоу-программа и развлечения, подарки, игрушки, хендмейд, косметика и товары красоты, дизайнерская одежда и украшение, фудкорт.
- Когда: 22-25 декабря, 10:00
- Где: МВЦ, Броварской проспект, 15
- Вход свободный.
Андрей Макаревич с эксклюзивным концертом
В новом проекте Your 5 вместе с Макаревичем на сцене выступит трио Евгения Борца (Давид Ткебучава - барабаны, Сергей Хутас - контрабас, сам руководитель трио - клавишные) и Тимур Некрасов, в одиночку отвечающий за все духовые инструменты. В репертуар нового проекта вошли песни "Машины Времени" и сольных проектов ее лидера, а также несколько джазовых стандартов.
- Когда: 22 декабря, 19:00
- Где: Октябрьский дворец, ул. Героев небесной сотни, 1
- Сколько стоит: от 600 гривен
Atomic Simao. Презентация альбома
Психоделический рок, фанк, эйсид-джаз, брейк-бит - каждый по своему определяет стилистику группы. Новый альбом еще больше запутает любителей жанрово клеймить музыку и станет самым разноплановым в дискографии коллектива.
- Когда: 22 декабря, 20:00
- Где: Closer, ул. Нижнеюрковская, 31
- Сколько стоит: от 250 гривен
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