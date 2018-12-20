Мировые цены на нефть эталонных марок ускорили падение в ходе торгов в четверг, 20 декабря, обновляя минимумы с сентября 2017 года.

Цена февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:00 уменьшилась на $2,1 (3,67%) - до $55,14 за баррель. В ходе сессии котировки падали до $54,64 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) упала к этому времени на $2,02 (4,19%), до $46,15 за баррель.

Накануне ФРС США по итогам декабрьского заседания подняла базовую процентную ставку в четвертый раз в этом году. Однако прогнозы на 2019 год пересмотрены в сторону ухудшения: оценки роста ВВП и потребительских цен снижены, и американский ЦБ теперь ожидает два повышения ставки вместо трех.

Кроме того, курс доллара в Украине стремительно падает.