Цена на нефть рекордно снизилась [ Редактировать ]
Мировые цены на нефть эталонных марок ускорили падение в ходе торгов в четверг, 20 декабря, обновляя минимумы с сентября 2017 года.
Цена февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:00 уменьшилась на $2,1 (3,67%) - до $55,14 за баррель. В ходе сессии котировки падали до $54,64 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) упала к этому времени на $2,02 (4,19%), до $46,15 за баррель.
Накануне ФРС США по итогам декабрьского заседания подняла базовую процентную ставку в четвертый раз в этом году. Однако прогнозы на 2019 год пересмотрены в сторону ухудшения: оценки роста ВВП и потребительских цен снижены, и американский ЦБ теперь ожидает два повышения ставки вместо трех.
Кроме того, курс доллара в Украине стремительно падает.
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