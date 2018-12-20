Житель Чехії прикрасив оселю рекордною кількістю гірлянд [ Редактировать ]
Житель чеського села Чотовіце вже 17 років поспіль до Різдва прикрашає свою оселю святковою ілюмінацією.
Цьогоріч використав рекордне число гірлянд, які налічують понад 55 тисяч лампочок. Їхня загальна довжина - 27 кілометрів. Подивитися на яскраве оздоблення приїздять тисячі людей з усієї країни.
За допомогою їхніх пожертв чоловік відшкодовує величезний грудневий рахунок за світло - в 500 євро.
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