В Херсоне жильцы №22 и 24 по улице Белинского пришли к начальнику ГАСКа Ростиславу Маршаку, чтобы выразить свое недовольство строительными работами, которые ведутся по соседству, пишет kherson.net.ua.

Местные жители утверждают, что из-за стройки разрушаются их дома. Чиновник не захотел слушать людей, и потребовал просто написать заявление на его имя и уходить. После этого, начальник ГАСКа попытался покинуть кабинет.

Однако его окружили недовольные женщины, одну из которых он толкнул, женщина упала, после упал еще один мужчина.Тогда присутствующие повалили Ростислава Маршака на пол и начали вызвать полицию и "скорую".

Скандальное видео вы можете посмотреть перейдя по ссылке (Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика): https://www.facebook.com/100001826434371/videos/2280641048673421/

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