Участие FDNM Consulting усилит рост курса монеты Tkeycoin [ Редактировать ]
После финальной реализации активов цена на криптовалюту может превысить $600 - это оценка специалистов фонда. Они считают, что уже в течение 1-2 лет криптовалюта Tkeycoin будет стоить $100-200.
Компания TKEY DMCC активизировала усилия по продвижению проекта Tkeycoin в различных юрисдикциях. Это позитивно скажется на состоянии активов Tkeycoin и даст возможность создавать благоприятные условия для внедрения блокчейна во все сферы деятельности современного общества. Это - одна из стратегических задач TKEY DMCC на глобальном рынке.
Как отмечается, заключение компанией TKEY DMCC соглашения о партнерском взаимодействии с европейским фондом FDNM Consulting способствовало наращиванию активности блокчейн-проекта Tkeycoin. Фонд в соответствии с документом будет содействовать развитию блокчейн-технологий Tkeycoin и на этапе ICO купит активы Tkeycoin на общую сумму в $3,5 млн. Также инвестор проявил интерес к расширению инвестиционного пакета и заявил о желании финансировать научные разработки и сервисы Tkeycoin.
После финальной реализации активов цена на криптовалюту может превысить $600 - это оценка специалистов фонда. Они считают, что уже в течение 1-2 лет криптовалюта Tkeycoin будет стоить $100-200. Подобную оценку поддержали независимые эксперты в интернете. Они подчеркивают: следует откорректировать в сторону увеличения прежние прогнозы цены Tkeycoin в $450.
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