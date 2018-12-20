"Укрлендфарминг" Бахматюка признали одной из самых привлекательных для трудоустройства компаний [ Редактировать ]
Редакция "БИЗНЕСа" по результатам читательского голосования определила компании, которые являются наиболее привлекательными для трудоустройства. Крупнейший агрохолдинг Украины Укрлендфарминг (Ukrlandfarming) бизнесмена Олега Бахматюка вошел в рейтинг как компания, которая "лелеет свою привлекательность для будущих сотрудников еще с детских садов". Также признание получила HR команда Группы в рейтинге "БИЗНЕСа" самых драйовых команд по управлению персоналом.
Ранее Группа компаний "Укрлендфарминг" была отмечена экспертами изданий "Власть денег" и "Фокус" как один из лучших работодателей года в аграрной отрасли. Рейтинг БИЗНЕС определил привлекательность компании как работодателя с точки зрения читателей. Кроме ГК "Укрлендфарминг" в рейтинг также вошли IT-компания SoftServe, промышленно-инвестиционная группа "Смарт-Холдинг", IT-гигант "Google Украина", "Procter & Gamble Украина", "Кока-Кола Бевериджиз Украина", "Эльдорадо", Carlsberg Ukraine, "METРO Кэш энд Керри Украина" и "Киевстар".
"Укрлендфарминг" внедряет программы профориентации для детей и тесно сотрудничает с высшими учебными заведениями для подготовки будущих высококвалифицированных специалистов. Наталья Романенко, директор по управлению персоналом "Укрлендфарминг", отмечает:
"Мы используем в своей работе высокие технологии, что привлекает в первую очередь молодежь. Также мы развиваем свой персонал и создаем условия для карьерного роста".
Группа компаний "Укрлендфарминг" - это вертикально интегрированный агрохолдниг, что имеет в управлении земельный банк площадью 570 тыс. га. В Группе более 300 предприятий в 600 населенных пунктах страны, всего в "Укрлендфарминг" работает до 30 тысяч человек.
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