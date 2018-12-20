В Киеве с моста Метро упал мужчина [ Редактировать ]
В четверг, 20 декабря, в Киеве с моста Метро в реку упал мужчина. На помощь отправили катер с водолазами. Информацию о мужчине в реке спасатели получили около 12:15. Об этом сообщает "Информатор".
По предварительной информации, мужчина упал в воду недалеко от станции метро «Днепр». На момент прибытия сотрудников ГСЧС от суши его отделяло почти 300 метров. Спасателям удалось пробиться через лед к потерпевшему и в 13:14 вытащить его из воды. Потерпевшим оказался мужчина примерно 50 лет. В данный момент его передали медикам. Состояние здоровья мужчины пока неизвестно.
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