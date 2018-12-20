Ученые обнаружили в солнечной системе новую планету, которая находится далеко за пределами орбиты Плутона. Объект получил название Farout ("Самый далекий") и является карликовой планетой или планетоидом, сообщает издание "Сегодня".

Расстояние от Земли до объекта составляет 120 астрономических единиц, что составляет приблизительно 180 миллиардов километров. Для сравнения - расстояние до Плутона составляет около 34 астрономических единиц. Это открытие по сути является сенсационным, так как ранее ученые не могли обнаружить ни одного объекта, расположенного от Солнца дальше 100 астрономических единиц.

Фото: IFLScience

Диаметр обнаруженной карликовой планеты составляет около 500 километров в поперечнике. 2018 VG18 имеет розоватый оттенок этот цвет обычно сигнализирует о присутствии льда на поверхности. Транснептуновый объект Farout обнаружен Скоттом Шеппардом из Института Карнеги, Дэвидом Толеном из Гавайского университета и Чэдом Трухильо из университета Аризоны. Поначалу объект получил название 2018 VG18.

Ранее в NASA опубликовали невероятный снимок Солнца.