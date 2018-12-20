3 грудня в канівському центрі реабілітації дітей з інвалідністю, відбувся урочистий захід.

Чудовий концерт та подарунки приємно вразили дітлахів, тому посмішки ще довго не зникали з їх облич.

Напередодні Міжнародного дня людей з інвалідністю, реабілітаційний центр отримав сучасні меблі. Спонсором цього подарунку став Благодійний фонд "Разом", засновницею якого є Людмила Русаліна. А 3 грудня під час проведення заходу дітлахи почули не тільки слова підтримки та вдячності від представників мецената, а й отримали багато смачних солодощів.

Ольга Хухрєва, яка є представником благодійного фонду, розповідає: "Людмила Русаліна виховує 5 дітей, тому знає, як важлива для малечі підтримка. Вона завжди акцентує увагу на дітлахах, які мають обмеженні можливості. При чому варто відмітити, що меценат допомагає дітям по всій Україні".

Головною метою Благодійного фонду "Разом" є всебічна підтримка малозахищених верств населення. Саме такі люди потребують найбільшої допомоги. Після спілкування з керівництвом реабілітаційного центру, розташованого в Каневі, за сприяння Людмили Русаліної, один із кабінетів було обладнано сучасними меблями. Щоб віддячити меценату, дітки підготували чудову виставу "Рукавичка", подарували глядачам безліч посмішок та щирих емоцій.

Міжнародний день людей з інвалідністю в Канівському центрі реабілітації, пройшов душевно, цікаво та радісно. Представники впевнені, що це не остання допомога закладу за ініціативою Людмили Русаліної. Давайте творити добро разом!