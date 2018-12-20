Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко є беззаперечним лідером передвиборчих рейтингів, оскільки вона стала єдиним політиком, який запропонував ефективну програму розвитку економіки, викладену у стратегічному документі "Новий економічний курс".

Про це заявив заступник голови партії Іван Крулько у ефірі телеканалу "112 Україна". "Для того, щоб бути успішною, Україні потрібне зростання ВВП. І не таке, як прогнозує МВФ, - 2,7% на наступний рік, а близько 10%. Необхідно ефективно керувати зовнішнім боргом, адже чинна угода, укладена цією владою, запрограмувала нашу економіку на неуспіх", - заявив активіст.

За словами Крулька, виборці усвідомлюють, що Тимошенко пропонує дієву стратегію, направлену на стрімкий розвиток економіки та підняття рівня життя людей. Зокрема у планах політика перехід від сировинної моделі економіки до інноваційної, створення сприятливого інвестиційного клімату, боротьба із корупцією, деофшоризація, деолігархізація, ефективне держуправління та багато інших кроків, необхідних для успішного розвитку держави.

"За прем'єрства Тимошенко підняли вивізне мито на насіння соняшника і створили сприятливі умови для переробки соняшника та експорту готової продукції. І в такий спосіб з найбільшого експортера насіння соняшника Україна перетворилася на експортера олії №1 у світі. А це додана вартість та нові робочі місця", - навів політик приклад одного успішного рішення, яке сприяло розвитку економіки.

Нагадаємо, за даними останнього дослідження соціологічної групи "Рейтинг", лідер партії "Батьківщина" Тимошенко залишається беззаперечним лідером в усіх областях України. Так, наприклад, у Чернігівській області політика готові підтримати 26,8% виборців. Загалом кожен п'ятий опитаний вірить, що саме Тимошенко переможе на президентських виборах.