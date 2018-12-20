Сервис Fearless, который представляет собой площадку для "бесстрашных" (или "смелых") фотографов и их клиентов, каждый год собирает лучшие работы, сообщается на официальном сайте Fearless Award.

Время объявления победителей 2018 года еще не настало, однако мы собрали для вас некоторые из наиболее интересных свадебных фотографий.

"За прошедшие годы свадебная фотография охватила множество стилей и подходов, помогающих задокументировать один из самых важных дней в жизни пары. Конкурс Fearless был основан, чтобы продемонстрировать работу многих свадебных фотографов, которые сделали потрясающие изображения", - заявил автор проекта.

Ранее были оглашены победители конкурса самых смешных фотографий животных.