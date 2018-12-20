Германия и Франция не поддерживают решение президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии. Министр по европейским делам Франции заявил, что французские военнослужащие останутся в Сирии для проведения военных операций. Глава МИД ГерманииХайко Маас отметил, что вывод войск США ставит под угрозу борьбу с террористической организацией ИГИЛ.

"Нас удивляет неожиданная смена курса американской стороны. Такое решение нанесет ущерб борьбе с ИГИЛ и поставит под угрозу уже достигнутые результаты", - подчеркнул Маас.

Российский президент Владимир Путин, в свою очередь, приветствовал решение Трампа.

"В целом я согласен со словами Трампа о победе над ИГИЛ. Американские войска вообще в Сирии находятся нелегитимно, если их выведут – это правильно", - сказал он во время итоговой пресс-конференции.

Вооруженная оппозиционная коалиция "Силы демократической Сирии", основные силы которой на данном этапе представлены курдскими формированиями, резко осудила решение США вывести свои войска из Сирии, назвав его "ударом в спину". Находившийся в Сирии американский военный контингент работал в тесном контакте с "Сирийскими демократическими силами", воюющими против террористов из ИГИЛ и сил правительства Башара Асад; в состав СДС входят также курдские отряды самообороны YPG, которые ведут боевые действия и против Турции, считающей их террористическими.

Напомним, 19 декабря Белый дом и Пентагон сообщили о выводе американских войск из Сирии в связи с переходом к "новой стадии" военной операции против группировки "Исламское государство".