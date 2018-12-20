Зидан получил предложение от "Манчестер Юнайтед" [ Редактировать ]
Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан может продолжить карьеру в английской Премьер-Лиге. 46-летний француз получил предложение возглавить "Манчестер Юнайтед", сообщает AS.
Зидан пока не дал "красным дьяволам" согласия стать новым главным тренером команды.
Специалист хотел бы поработать в сборной Франции или туринском "Ювентусе", но понимает, что в ближайшее время это вряд ли возможно.
Ранее мы сообщали, что тренер футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью уходит с поста после двух лет работы.
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