Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан может продолжить карьеру в английской Премьер-Лиге. 46-летний француз получил предложение возглавить "Манчестер Юнайтед", сообщает AS.

Зидан пока не дал "красным дьяволам" согласия стать новым главным тренером команды.

Специалист хотел бы поработать в сборной Франции или туринском "Ювентусе", но понимает, что в ближайшее время это вряд ли возможно.

Ранее мы сообщали, что тренер футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью уходит с поста после двух лет работы.