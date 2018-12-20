В супермаркете Черкасс нашли труп (фото) [ Редактировать ]
20 декабря в Черкассах в одном из супермаркетов нашли труп мужчины, сообщает издание "Про Все". Прибывшие на место происшествия патрульные обнаружили бездыханное тело молодого парня в уборной.
Кроме того, полиция нашла окровавленный шприц и другие вещи погибшего. Медики более часа пытались реанимировать мужчину, однако их попытки не увенчались успехом. До приезда скорой правоохранители решили предоставить первую помощь и сделали непрямой массаж сердца.
Фото: Нацполиция
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и супруга погибшего.
На днях под Херсоном нашли расчлененный труп.
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