Меган Маркл появилась на публике с золотым кольцом Hamsa турецкого бренда Kismet by Milka, украшенным ажурным элементом в виде руки Фатимы, сообщает The Mirror.

Хамса, в честь которой названо кольцо - традиционный амулет, который на Ближнем Востоке и в странах Леванта носили женщины для защиты от сглаза во время беременности. Амулет также известен как "рука Фатимы" в исламе и "рука Мириам" в иудаизме.

"Если в центре руки Фатимы нарисован раскрытый глаз, она становится сильным амулетом против сглаза", - поясняет значение символа в своей книге "Ислам. Его символы и атрибуты" Али Демирли.

На официальном сайте Kismet by Milka кольцо находится в категории Protect me. В настоящее время оно продается по цене 300 долларов.

37-летняя герцогиня Сассекская надела кольцо во время визита в дом престарелых в западной части Лондона.

Ранее мы сообщали, что звездам шоу-бизнеса запретили приближаться к Меган Маркл.