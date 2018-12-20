Невідомі безпілотники паралізували роботу лондонського аеропорту, у Швеції з'ясовують мотиви нападу на школу, а в Румунії виписали рекордний штраф за порушення правил дорожнього руху. Про все це далі - в міжнародному огляді.

Колапс у другому за завантаженням аеропорті Лондона. Від учорашнього вечора летовище Гетвік відклало всі рейси через два несанкціоновані дрони, які помітили поблизу злітної смуги. Заручниками ситуації стали тисячі пасажирів, які не змогли вирушити у різдвяні відпустки.

Керівництво аеропорту попередило - вильоти затримають ще щонайменше на добу. Поліція посилено шукає оператора безпілотників. Та поки що марно.

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Вибух у швецькій школі. Інцидент стався вранці на півночі країни в місті Гесслегольм - у навчальному закладі для старшокласників. Минулося без постраждалих. На місці поліція затримала 20-річного молодика. Правоохоронці з'ясовують мотиви нападу. Одна з версій - тероризм.

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Після протестів "жовтих жилетів" французькі жандарми отримають підвищення зарплатні. Раніше поліцейські профспілки вимагали збільшення фінансування силовиків, погрожуючи страйком.

До кінця наступного року зарплата вартових зросте на 120-150 євро. Уряд обіцяє розглянути й питання невиплачених коштів за понаднормову роботу поліції. Йдеться про 275 мільйонів євро. П'ять тижнів насильницьких протестів змусили французьке МВС оголосити рекордну мобілізацію. Під час мітингів загинули 9 людей.

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Рекордний штраф в історії дорожньої поліції Румунії. Дві тисячі сто євро доведеться викласти водієві з міста Васлуй за грубе порушення одразу кількох правил руху. Чоловік на 80 кілометрів за годину перевищив швидкість, знехтував вимогами поліцейських зупинитися, тож патрульним довелося влаштувати погоню.

До того ж на автівці зухвальця не було реєстраційних номерів, а гума на колесах була літня. Окрім штрафу, автовласника також позбавили прав на три місяці.