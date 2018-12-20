Зовсім не дивно, що в парламенті вирують такі пристрасті

Британського прем'єр-міністра обізвали дурепою. Образу в бік Терези Мей пробурмотів лідер опозиції в парламенті Джеремі Корбін. Вислів чітко простежується на відеозаписі, втім Корбін наполягає, що такого не говорив. Як розгорявся скандал - розповість Світлана Чернецька.

Ось цей момент. Тереза Мей закінчує свою відповідь на запитання, після чого її опонент щось тихо бурмоче. Депутати, які сидять навпроти Джеремі Корбіна, запевняють - тут укрупняємося на нього і ще раз показуємо точно під мої слова, як він каже "ст'юпід вуман" - він сказав "stupid woman" - що в перекладі - "дурна жінка".

"Цьогоріч ми святкуємо століття від моменту, коли жінки отримали право голосу. Чи вважаєте ви припустимим - називати людину "дурною жінкою" в цій залі?" - говорить Пол Скаллі, депутат парламенту Великої Британії.

"Пане спікере, ви, можливо, не бачили, але лідер опозиції промовив слова, які чітко прочитувалися на його обличчі, звинувативши прем'єра в тому, що вона дурна жінка", - говорить Патрік Маклафлін, депутат парламенту Великої Британії.

Сам Корбін поспіхом покинув залу парламенту. Тож далі скандал розгортався без нього. Спікера закликали розібратися з інцидентом. Проте той вирішив, що ситуація не варта розгляду.

"Я цього не бачив, тож і не робитиму припущень. Втім і не заперечую, що це сталося. Ні я, ні мої радники не робитимемо заяв з приводу того, чого не бачили", - говорить Джон Берков, спікер палати громад парламенту Великої Британії.

Ця відповідь ще більше розлючила жінок у парламенті. Дві депутатки звинуватили самого спікера в аналогічній образі щодо них.

"Як так трапилося, що коли стало відомо, що ви мене назвали дурною жінкою, ви так і не перепросили в цій залі?", - говорить Андреа Ледсом, депутат парламенту Великої Британії.

Під тиском парламенту, та щоб відвести розмову від себе, спікер таки пообіцяв усе з'ясувати. Навіть залучив фахівця із читання по губах. Той підтвердив, що Корбін пробурмотів саме "дурна жінка". Врешті й сам лідер опозиції повернувся до зали. Та, незважаючи на відеодоказ, заперечив нешанобливе звертання.

"Пане спікере, я не вживав слів "дурна жінка" щодо прем'єр-міністра чи будь-кого іншого. Я цілком проти вживання сексистської чи мізогіністської лексики. Я пробурмотів "дурні люди" про тих, хто перетворює на пантоміму дебати про національну кризу", - говорить Джеремі Корбін, лідер опозиції парламенту Великої Британії.

Корбін відмовляється просити вибачення в прем'єра. Хоч у парламенті досі цього чекають, адже вислів "дурні люди", не набагато кращий, ніж "дурна жінка".

Зовсім не дивно, що в парламенті вирують такі пристрасті. Ситуація доволі напружена через наближення Брекзиту. У депутатів багато розбіжностей із цього приводу. Але це був останній робочий день перед різдвяними канікулами. А за свята інцидент забудеться.