Час додому. Лічені хвилини залишаються до моменту, коли Сирію мають покинути всі американські дипломати. На їхню евакуацію Дональд Трамп дав лише добу. Слідом - виводитимуть американських військових. Що стоїть за цим рішенням і коли останній американський солдат залишить країну? Дмитро Анопченко з Вашингтона.

Американську кампанію в Сирії почав ще Барак Обама у вересні 2014. Відтоді Сполучені Штати, по суті, вели одразу три війни - адже є ще Ірак та Афганістан. Лише в Сирії зараз близько двох тисяч американських військовослужбовців. І напередодні Дональд Трамп віддав наказ, якого не чекали - їх відкликають додому.

Президент за звичкою повідомив про це нації в Твіттері, розмістивши вже не короткий текст, а своє відеозвернення.

"Ми перемогли ІДІЛ. Завдали удару - до того ж серйозного. Відвоювали в них територію - і зараз час нашим підрозділам повертатися додому".

І вивести Трамп хоче всіх, а не просто скоротити контингент. За даними Wall Street Journal, Пентагон отримав пряму команду забрати солдатів додому - максимум за сто днів. Мовляв, "військам нічого більше робити в Сирії, доки він президент". Із бойовиками, які там ще лишились, без проблем зможуть упоратися союзні американцям сирійські сили. Їм і залишать у спадок військову інфраструктуру.

Коментуючи майбутнє виведення військ, у Білому домі пояснюють - бойовики ІДІЛ зараз контролюють лише 1 відсоток території Сирії у важкодоступних районах, звідки їх практично не вибити - і звісно, можна було використовувати цей привід, щоб військова кампанія тривала нескінченно, або шукати інші причини, щоб затриматися в Сирії, але Трамп вирішив поставити крапку.

Причому - всупереч думці своїх радників. Washington Post дізналася, що урядовці, які відповідають за національну безпеку, були проти. Як і дипломати.

Спецпредставник Держдепу США з питань Сирії ще цього понеділка публічно заявляв "потрібно залишатися, доки не буде політичного врегулювання".

Про це ж говорили і міністр оборони, генерал Меттіс, і радник президента з нацбезпеки, Джон Болтон. Преса стверджує, що Трамп навіть із Держсекретарем Помпео нібито не порадився - вирішив усе сам. Білий дім це не коментує, самі чиновники з президентської команди мовчать. І лише в Конгресі журанлістам сказали - так, це правда, рішення спонтанне і ні з ким не узгоджене.

"Наскільки мені відомо, ми навіть із союзниками не зв'язувалися, просто з'явилося оголошення. Я не знаю нікого в Сенаті - навіть серед республіканців, - хто б не був приголомшений таким крутим поворотом подій - коли ти прокинувся вранці - і просто щось собі вирішив", - говорить Боб Коркер, голова сенатського комітету з міжнародних відносин.

Прес-служба президента, щоб пом'якшити критику, заявляє тепер мовляв, "якщо буде треба - повернемося", але зрозуміло, що це лише виправдання. У будь-якому разі Америка надто багато витратила на цю кампанію, та й повернення солдатів з війни - для країни завжди подія. Тож, схоже, Дональд Трамп таким кроком зможе ще й підправити свій рейтинг.