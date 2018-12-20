Петро Порошенко підбив попередні підсумки запровадження воєнного стану [ Редактировать ]
Президент сьогодні підбив попередні підсумки запровадження воєнного стану. Про це Петро Порошенко розповів під час зустрічі з бійцями 72 окремої механізованої бригади, які воюють на Донбасі.
Президент відзначив велике скупчення російських військ біля українського кордону: за даними розвідки - це 28 батальйоно-тактичних груп, понад п'ять тисяч одиниць бронетехніки та артилерійських систем. Тому в областях, що межують з Росією, Україна посилила готовність до можливого нападу.
"Посилено протиповітряну оборону держави, ми наростили сили і засоби в Повітряних силах на загрозливих напрямках, підвищилася інтенсивність органів управління і військ. Резервісти стоять у чергах у військкоматах, готові негайно бути спрямовані до лав Збройних сил. Зараз наші воїни навчаються на полігонах, у навчальних центрах, які зараз розташовані по всій території України", - говорить Петро Порошенко.
по теме
Порошенко назвал количество вооружения России на границе с Украиной
Также вокруг Украины развернуто 1400 артиллерийских и ракетных систем
Воєнний стан і Томос: Петро Порошенко провів прес-конференцію
За яких умов можуть подовжити воєнний стан, коли українській церкві нададуть Томос і як просувається розслідування справи щодо вбивць Катерини Гандзюк? На ці та інші запитання відповідав Петро Порошенко на позачерговій прес-конференції напередодні. Зустріч із медійниками тривала понад дві години
Прес-конференція Петра Порошенка: про що говорив президент?
Президент скликав позачергову прес-конференцію. Питання журналістів, звісно, стосувалися найгостріших тем: надання Томосу, визволення наших моряків, воєнний стан, вибори. Зустріч зі ЗМІ тривала понад дві години
Одному из пленных украинских моряков ампутировали пальцы на руке
Одном из украинских моряков, попавших в плен в результате агрессивных действий России в Керченском проливе, ампутировали пальцы на руке
Десантники ВСУ передислоцируются на границу с Россией - Порошенко
Десантно-штурмовые подразделения Вооруженных сил Украины передислоцируются на наиболее опасные направления по всей линии границы с Россией