Президент у ролі Санти. Маленьких пацієнтів Національного медичного центру у Вашингтоні привітав колишній очільник Білого дому Барак Обама. За плечима політик приніс величезного мішка з подарунками.

І персонал, і підопічні закладу були в захваті від високого гостя. Він подякував працівникам шпиталю за їхню роботу, весело поспілкувався з дітлахами, заспівав різдвяну пісню і навіть станцював.