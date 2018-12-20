Барак Обама став Санта-Клаусом [ Редактировать ]
Президент у ролі Санти. Маленьких пацієнтів Національного медичного центру у Вашингтоні привітав колишній очільник Білого дому Барак Обама. За плечима політик приніс величезного мішка з подарунками.
І персонал, і підопічні закладу були в захваті від високого гостя. Він подякував працівникам шпиталю за їхню роботу, весело поспілкувався з дітлахами, заспівав різдвяну пісню і навіть станцював.
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