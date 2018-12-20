У Литві запрацював благодійний гардероб краси (відео) [ Редактировать ]
Розкішна сукня до свята задарма. У Вільнюсі запрацювала доброчинна ініціатива для жінок: литовки діляться ошатним вбранням з тими, хто не може собі його дозволити. Деталі - в Ірини Іванової.
Блискучі сукні, модні туфлі, яскраві прикраси. Цей шоурум схожий на закулісся модного подіуму. Представлене вбрання і справді дороге. Але віддають його задарма. Щоб кожна жінка - незалежно від товщини гаманця - відчула себе на свято красунею.
"Це так доречно, я просто щаслива. Мені ця спідниця дуже подобається. Тепер маю, у що вбратися не лише на Новий рік, а й на інші свята", - говорить Крістіна Гіргзденіене, багатодітна мати.
Ця благодійна подія вже стала традиційною. Її організувала мігрантка з Ефіопії, яка 2006 року прибула до Литви. Тоді жінці допомагали небайдужі. Цей ярмарок - своєрідна подяка громаді, яка її виручила у скруті.
"Чотири роки тому я започаткувала ініціативу "подаруй сукню", бо в мене була знайома, яка не могла дозволити собі купити красивий і якісний одяг. А потім я подумала - може, вдасться зібрати більше суконь і для інших жінок. Зараз настала пора подарунків, сюди приносять сотні убрань", - говорить Ескедар Маставісієне, організатор благодійного ярмарку.
А ще в цьому шоурумі працюють стилісти, візажисти та фотографи, щоб кожна відвідувачка відчула себе особливою. Охочих підібрати собі вбрання - не менше, ніж охочих його віддати.
"Я вирішила пожертвувати одяг, який тільки забирає місце в шафі. Він увесь новий і навіть не ношений. Спершу було трохи шкода, але коли я побачила щасливі очі відвідувачок, я сама зраділа, що маю чим поділитися", - говорить Лаура Казлауікайте учасниця ініціативи.
Цьогоріч благодійний гардероб налічує 700 суконь, 200 спідниць і 300 пар взуття. Такі ж події проходять паралельно в 13 інших містах Литви. І несуть свято в кожен дім, адже щаслива жінка щаслива родина.
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У Литві запрацювала доброчинна ініціатива для жінок
Розкішна сукня до свята безкоштовно. У Вільнюсі запрацювала доброчинна ініціатива для жінок: литовки діляться ошатним вбранням з тими, хто не може собі його дозволити
У Вільнюсі запрацювала доброчинна ініціатива для жінок "Подаруй сукню"
Розкішна сукня до свята безкоштовно. У Вільнюсі запрацювала доброчинна ініціатива для жінок: литовки діляться ошатним вбранням з тими, хто не може собі його дозволити. Організувала це все мігрантка з Ефіопії
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