Выборы президента 2019: утвержден календарь [ Редактировать ]
Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов президента, которые состоятся 31 марта 2019 года.
Соответствующее постановление было принято на заседании ЦИКа 20 декабря, передают "Українські Новини".
Избирательный процесс выборов стартует с 31 декабря.
С этого дня до 3 февраля 2019 года включительно разрешается официальное выдвижение кандидатов и подача документов для регистрации.
Зарегистрировать их Центризбирком должен в течение 5 дней со дня приема документов, а последним днем регистрации станет 8 февраля.
Предвыборная агитация кандидатом разрешается со следующего дня после его регистрации до 24:00 29 марта 2019.
При этом до 7 марта 2019 включительно зарегистрированные кандидаты смогут официально отказаться от баллотирования.
Соответственно, до 8 марта включительно Центризбирком сможет отменить регистрацию таких кандидатов и утвердить текст избирательного бюллетеня.
Окружные избирательные комиссии должны быть созданы до 18 февраля 2019 включительно, участковые - до 12 марта 2019 включительно.
До 22 марта включительно Государственный реестр избирателей должен будет передать участковым комиссиям предварительные списки избирателей и именные приглашения на выборы, а до 25 марта включительно избиратели смогут обратиться в участковую комиссию или орган ведения Госреестра о невключении в список, неточностях внесенных данных или с заявлением о желании сменить на выборах место голосования.
Непосредственно голосование на выборах Президента пройдет с 08:00 до 20:00 31 марта 2019.
После этого окружные комиссии обязаны установить до 5 апреля 2019 включительно итоги голосования в округах, а ЦИК на этом основании до 10 апреля включительно - результаты по Украине.
В итоге, до 13 апреля включительно должны быть официально обнародованы результаты и решение о назначении второго тура выборов в случае его принятия.
Календарный план утвержден в четверг Центризбиркомом только для первого тура выборов.
В то же время, если ни один из кандидатов не наберет 31 марта 2019 более 50% голосов, то на 21 апреля 2019 должен быть назначен второй тур выборов.
В таком случае, по подсчетам агентства, ЦИК должен будет официально объявить результаты выборов до 1 мая включительно, а инаугурация новоизбранного президента пройти до 31 мая включительно.
Ранее Украина дала гарантии Евросоюзу относительно выборов.
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