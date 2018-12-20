Космический зонд сфотографировал "ледяное озеро" на Марсе (фото) [ Редактировать ]
Зонд Марс-Экспресс прислал снимки кратера Королева на Марсе. Этот кратер весь заполнен замороженной водой и выглядит, как большое снежное пятно. Фотографии опубликовали на сайте Космического европейского агентства.
Фото: ESA
Аппарат занимается исследованием Красной планеты с 25 декабря 2003 года. Параллельно он также собирает информацию о Фобосе, с которым регулярно сближается. Ученые полагают, что присутствующая на Марсе вода - это лишь остатки от былых запасов. Согласно одной из теорий, на Красной планете ранее существовали реки, озера и океаны, сопоставимые по объемам с Северным Ледовитым океаном.
Кратер Королева является одним из самых крупных на Марсе - его площадь составляет 82 километра, и она целиком заполнена льдом. Толщина льда может доходить в самые холодные времена до 2 километров.
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