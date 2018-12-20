Президент сьогодні підбив попередні підсумки запровадження воєнного стану. Про це Петро Порошенко розповів під час зустрічі з бійцями 72-ї бригади.

Глава держави зауважив, що російські війська досі перебувають біля українського кордону: за даними розвідки - це 28 батальйонно-тактичних груп, понад п'ять тисяч одиниць бронетехніки та артсистем.

Тому в областях, що межують з Росією, Україна посилила готовність до можливого нападу.

"Посилено протиповітряну оборону держави, ми наростили сили і засоби в Повітряних силах на загрозливих напрямках, підвищилася інтенсивність органів управління і військ. Резервісти стоять у чергах у військкоматах, готові негайно бути спрямовані до лав Збройних сил. Зараз наші воїни навчаються на полігонах, у навчальних центрах, які зараз розташовані по всій території України", - заявив Петро Порошенко.