"Опозиційна платформа - За життя" оскаржить "церковний закон" у суді [ Редактировать ]
Віряни української православної церкви зранку зібралися під Верховною Радою. Вони виступали проти парламентських законів, котрі стосуються церковних питань. Священнослужителі молитвою звернулися до депутатів, аби ті не втручалися в релігійні справи. Священники УПЦ переконують - останнім часом церква потерпає від тиску держави та правоохоронців.
"Нажаль такі факти є у нашому житті і ми повинні це свідчити і говорити відкрито, тому що ми не порушуємо жодного законодавства, ми громадяни україни, ми живем у цій державі, ми любимо нашу Батьківщину, ми служимо Богу і нашому українському народу і будемо продовжувати це робити ми ніколи не будемо відповідати агресією на агресію, ненавистю на ненависть, Бог є любов", - говорить Віктор, єпископ Баришівський.
"Ми, єдине місце, куди могли прийти, те, що робиться зараз, війна, страхіття, як нас гноблять. Ми могли прийти в храм, прийти до Господа, а зараз вони й туди політику внесли, і туди. Нам не страшно, ми прийшли молиться", - говорить Людмила, вірянка УПЦ.
На офіційному сайті УПЦ відреагували на закон. Нагадаю, згідно з документом, який вже підписав спікер парламенту, українська православна церква має включити в свою назву приналежність до Росії. Архієпископ Климент, голова інформаційного відділу УПЦ стверджує, норма їх не стосується, адже за законом адміністративний центр релігії знаходиться в Україні. Також священнослужителі впевнені - закон порушує право на віросповідання та дискримінує вірян за релігійною ознакою і закликали президента Петра Порошенка ветувати документ.
"Опозиційна платформа - За життя" оскаржить у суді закон про перейменування церковних установ. Про це заявив її засновник Юрій Бойко. Він зазначив, цитую: "прийнявши цей документ парламент відкрив шлях до рейдерства церков". На думку політика, законопроект - був прийнятий із порушенням норм регламенту. Бойко заявив, що захищатиме православну церкву усіма можливими конституційними методами.
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