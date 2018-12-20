На ГПУ очікують глобальні зміни навесні. Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко. Він презентував проект аудиту свого відомства. Перевірку на ефективність і відповідність європейським стандартам проведуть фахівці міжнародної компанії PWC - вона виграла тендер, оголошений Радою Європи.

Фінансують усе також західні партнери. Іноземні спеціалісти мають скласти план остаточного реформування Генпрокуратури. ГПУ - друга після Адміністрації Президента структура, яка погодилася на зовнішній аудит.

"Те, що ми зробили, я б назвав створенням скелету, ми відсікли непритаманні європейським прокуратурам функції, ми відкрили двері для нових людей, ми включили світло для аналізу нашої роботи, але наскільки функціональним є скелет який залишився мають визначити західні спеціалісти. Мають бути рекомендації про повну європіаізацію нашої прокуратури", - говорить Юрій Луценко, Генеральний прокурор України.

"Ми домомвились з паном Луценком що це мають бути імплементіровано незалежними експертами, ми провели міжнародний тендер і вибрали кампанію PWC", - говорить Мортен Енберг, голова офісу Ради Європи в Україні.