Арсен Аваков вручив ключі від квартир бійцям Нацгвардії [ Редактировать ]
Нове житло для військовослужбовців. У Вишгороді Київської області бійцям Національної гвардії сьогодні вручили ключі від квартир. Як усе відбувалося бачила Галина Якушко.
Восьмимісячна Катерина - перша киянка у сім'ї Лук'яненків. Її батько військовослужбовець сьогодні отримує квартиру в Вишгороді.
"Катерина Вадимівна так, вона перша буде киянка, от она очень рада, она уже побывала немножко до заселения в этой квартире, очень понравилось, квартира очень удобная. Заходишь и хочется там проживать. Какой-то устраивать уют. Жена у нее все планы как обустроить, куда диван, куда стенку поставить, это каждый день прихожу с работы это все разговоры об этом, это самое главное для военнослужащего для всех военнослужащих? ну не только гвардии иметь свой дом", - говорить Вадим Лук'яненко, військовослужбовець Збройних сил України.
Таких, як Лук'яненки, сьогодні тут ще 80 сімей. Це військовослужбовці з усієї України. Близько половини - учасники бойових дій. Сьогодні їм подарували новенькі квартири. За державні гроші.
"Государство сформулировало приоритеты и в этих приоритетах сильная Национальная гвардия, сильные Вооруженные силы, сильная безпека нашей держави. И в этих условиях мы только в этом месяце, только в декабре обеспечиваем для национальной гвардии порядка 500 квартир. Это уважение, это формулировка приоритетов и это ответственность", - говорить Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України.
На вікнах фіранки та жалюзі, на підлозі новенький паркет. В середині помешкання - затишно. Будинки утеплені, тут встановлено індивідуальне опалення для кожної квартири. Залишилося лише завезти меблі.
"Каждая система оборудована индивидуальной системой отопления и подогрева горячей воды. То есть у каждого жильца свой котел газовый, квартиры полностью укомплектованы плитами газовыми, котлами фаянсом, отделка сделана полностью в квартире", - говорить Андрій Курлов, військовослужбовець Збройних сил України.
Такі ж квартири будують для військовослужбовців ще. У Тернополі, Вінниці, Харкові та інших містах.
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