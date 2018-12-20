21 декабря почитается память мученицы Анфисы Римской, пострадавшей за христианскую веру в V веке.

Мученицу Анфису сожгли на костре после того, как она отказала жене градоначальника Сунильды принять арианское крещение.

21 декабря: народные приметы и традиции дня

В этот день девушки занимались рукоделием. Они ткали, пряли и вышивали. В старину было принято, чтобы у каждой молодой особы к свадьбе было готово вышитое собственноручно приданое. Поэтому девицы рьяно принимались за работу.

На женской одежде были обязательными орнаменты вышивки, которые не только украшали наряд, но и оберегали от всего дурного. Защитные знаки вышивали на всех отверстиях одежды (вороте, подоле, рукавах), чтобы нечистая сила не смогла до человеческого тела добраться.

На рубахах, полотенцах и платках было принято изображать древо жизни, птиц, солнце и женскую фигуру. Все эти изображения символизировали счастье, жизненную силу и плодородие. Иногда вышивали оленей, лошадей, львов. Не теряли актуальности и природные орнаменты. Наши предки верили, что эти символы принесут счастье и благополучие.

Приметы дня:

Если в этот день вьюга, то лето будет ненастным.

Снегопад сулит дождливое лето.

Если с утра синички чирикают, ночью жди мороза.

Если птицы под крышу прячутся, будет метель.

Если день морозный и тихий, зима будет снежной и мягкой.

В 2018 году самым коротким днем в году является 21 декабря. А в ночь с 21 на 22 декабря начинается астрономическая зима, а также праздник зимнего солнцестояния

Что нельзя делать в День зимнего солнцестояния

В этот день нужно продолжать соблюдать Рождественский пост, отказываясь от веселья, жирной и мясной пищи. Ранее считалось, что День зимнего солнцестояния лучше провести дома, в кругу семьи, поэтому нельзя оставаться в одиночестве.

Считалось плохой приметой не закончить какое-то важное дело до этого дня. Особенно плохо не отдавать долги до Дня зимнего солнцестояния.

Нельзя встречать этот день в грязном доме.

Нельзя жадничать. Если в этот день вас кто-то о чем-то попросит, обязательно соглашайтесь.

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