Приметы на 21 декабря: что нельзя делать в день зимнего солнцестояния [ Редактировать ]
21 декабря почитается память мученицы Анфисы Римской, пострадавшей за христианскую веру в V веке.
Мученицу Анфису сожгли на костре после того, как она отказала жене градоначальника Сунильды принять арианское крещение.
21 декабря: народные приметы и традиции дня
В этот день девушки занимались рукоделием. Они ткали, пряли и вышивали. В старину было принято, чтобы у каждой молодой особы к свадьбе было готово вышитое собственноручно приданое. Поэтому девицы рьяно принимались за работу.
На женской одежде были обязательными орнаменты вышивки, которые не только украшали наряд, но и оберегали от всего дурного. Защитные знаки вышивали на всех отверстиях одежды (вороте, подоле, рукавах), чтобы нечистая сила не смогла до человеческого тела добраться.
На рубахах, полотенцах и платках было принято изображать древо жизни, птиц, солнце и женскую фигуру. Все эти изображения символизировали счастье, жизненную силу и плодородие. Иногда вышивали оленей, лошадей, львов. Не теряли актуальности и природные орнаменты. Наши предки верили, что эти символы принесут счастье и благополучие.
Приметы дня:
- Если в этот день вьюга, то лето будет ненастным.
- Снегопад сулит дождливое лето.
- Если с утра синички чирикают, ночью жди мороза.
- Если птицы под крышу прячутся, будет метель.
- Если день морозный и тихий, зима будет снежной и мягкой.
В 2018 году самым коротким днем в году является 21 декабря. А в ночь с 21 на 22 декабря начинается астрономическая зима, а также праздник зимнего солнцестояния
Что нельзя делать в День зимнего солнцестояния
- В этот день нужно продолжать соблюдать Рождественский пост, отказываясь от веселья, жирной и мясной пищи. Ранее считалось, что День зимнего солнцестояния лучше провести дома, в кругу семьи, поэтому нельзя оставаться в одиночестве.
- Считалось плохой приметой не закончить какое-то важное дело до этого дня. Особенно плохо не отдавать долги до Дня зимнего солнцестояния.
- Нельзя встречать этот день в грязном доме.
- Нельзя жадничать. Если в этот день вас кто-то о чем-то попросит, обязательно соглашайтесь.
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