Балерина с двумя головами ужаснула пользователей соцсетей (видео) [ Редактировать ]
The stuff of nightmares from r/Unexpected
Пользователей международного имиджборда Reddit напугал танец балерины с двумя головами. Видео выложил один из пользователей, назвав его "ночным кошмаром".
Посмотревшие ролик посетители сайта согласились с автором поста, признав, что вторая, искусственная голова, приделанная к костюму танцовщицы, действительно смотрится страшно.
Под пачкой балерины была пришита кукольная голова. Когда танцовщица встала на руки и юбка перевернулась, зрители увидели бутафорию. Балерина продолжила танец так, будто ее руки - это ноги вымышленного существа, и наоборот.
Ранее мы сообщали, что "ходячая" стремянка напугала жителей деревни.
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