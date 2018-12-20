Пользователей международного имиджборда Reddit напугал танец балерины с двумя головами. Видео выложил один из пользователей, назвав его "ночным кошмаром".

Посмотревшие ролик посетители сайта согласились с автором поста, признав, что вторая, искусственная голова, приделанная к костюму танцовщицы, действительно смотрится страшно.

Под пачкой балерины была пришита кукольная голова. Когда танцовщица встала на руки и юбка перевернулась, зрители увидели бутафорию. Балерина продолжила танец так, будто ее руки - это ноги вымышленного существа, и наоборот.

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