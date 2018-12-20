Розкішна сукня до свята безкоштовно. У Вільнюсі запрацювала доброчинна ініціатива для жінок: литовки діляться ошатним вбранням з тими, хто не може собі його дозволити. Подробиці - у Ірини Іванової

Блискучі сукні, модні туфлі, яскраві прикраси. Цей шоурум схожий на закулісся модного подіуму. Представлене вбрання і справді дороге. Але віддають його задарма. Щоб кожна жінка - незалежно від товщини гаманця - відчула себе на свято красунею.

"Це так доречно, я просто щаслива. Мені ця спідниця дуже подобається. Тепер маю, у що вбратися не лише на Новий рік, а й на інші свята", - говорить Крістіна Гіргзденіене, багатодітна мати.

Ця благодійна подія вже стала традиційною. Її організувала мігрантка з Ефіопії, яка 2006 року прибула до Литви. Тоді жінці допомагали небайдужі. Цей ярмарок - своєрідна подяка громаді, яка її виручила у скруті.

"Чотири роки тому я започаткувала ініціативу "подаруй сукню", бо в мене була знайома, яка не могла дозволити собі купити красивий і якісний одяг. А потім я подумала - може, вдасться зібрати більше суконь і для інших жінок. Зараз настала пора подарунків, сюди приносять сотні убрань", - говорить Ескедар Маставісієне, організатор благодійного ярмарку.

А ще в цьому шоурумі працюють стилісти, візажисти та фотографи, щоб кожна відвідувачка відчула себе особливою. Охочих підібрати собі вбрання - не менше, ніж охочих його віддати.

"Я вирішила пожертвувати одяг, який тільки забирає місце в шафі. Він увесь новий і навіть не ношений. Спершу було трохи шкода, але коли я побачила щасливі очі відвідувачок, я сама зраділа, що маю чим поділитися", - говорить Лаура Казлауікайте учасниця ініціативи.

Цьогоріч благодійний гардероб налічує 700 суконь, 200 спідниць і 300 пар взуття. Такі ж події проходять паралельно в 13 інших містах Литви. І несуть свято в кожен дім, адже щаслива жінка щаслива родина.