Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что акт российской агрессии в Керченском проливе является актом агрессии против украинского государства.

Об этом он заявил во время рабочей поездки в Одесскую область, сообщает пресс-служба Минобороны.

Полторак отметил, что командование ВМС ВС Украины, командиры и матросы, действовали исключительно согласно всех международных норм и законов морского права.

"Они с честью и достоинством выполнили задачу. Сегодня с такой честью и достоинством они себя ведут в тюрьме. Сегодня я хотел бы убедить матросов, офицеров, адмиралов, генералов, военнослужащих ВС Украины, что ни одного нашего военнопленного мы не оставим россиянам, и никому не оставим. Акт агрессии на море является актом агрессии против государства", - отметил министр обороны.

Ранее Полторак заявил, что возле Азовского моря появится морская военная база.