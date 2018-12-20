Российская агрессия в Азовском море является агрессией против Украины - Полторак [ Редактировать ]
Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что акт российской агрессии в Керченском проливе является актом агрессии против украинского государства.
Об этом он заявил во время рабочей поездки в Одесскую область, сообщает пресс-служба Минобороны.
Полторак отметил, что командование ВМС ВС Украины, командиры и матросы, действовали исключительно согласно всех международных норм и законов морского права.
"Они с честью и достоинством выполнили задачу. Сегодня с такой честью и достоинством они себя ведут в тюрьме. Сегодня я хотел бы убедить матросов, офицеров, адмиралов, генералов, военнослужащих ВС Украины, что ни одного нашего военнопленного мы не оставим россиянам, и никому не оставим. Акт агрессии на море является актом агрессии против государства", - отметил министр обороны.
Ранее Полторак заявил, что возле Азовского моря появится морская военная база.
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