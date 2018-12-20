Армия Соединенных Штатов Америки в Сирии исполняла работу вместо России, Ирана и самой Сирии, борясь против террористической группировки "Исламское государство".

Об этом написал лидер США Дональд Трамп на странице в Twitter.

Он заявил, что вывод американских войск из Сирии не является сюрпризом, поскольку сам Трамп "годами выступал за такое решение".

"Шесть месяцев назад, когда я хотел публично (объявить о выходе американских войск из Сирии - ред.), я согласился остаться там еще некоторое время. Россия, Иран, Сирия и другие являются местными врагами "ИГИЛ". Мы делали их работу", - сообщил он.

Трамп подытожил, что пришло время возвращаться домой и перестраиваться.

Ранее в Германии и Франции резко раскритиковали решение Трампа.