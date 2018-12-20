Армия США выполняла работу вместо России - Трамп [ Редактировать ]
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Армия Соединенных Штатов Америки в Сирии исполняла работу вместо России, Ирана и самой Сирии, борясь против террористической группировки "Исламское государство".
Об этом написал лидер США Дональд Трамп на странице в Twitter.
Он заявил, что вывод американских войск из Сирии не является сюрпризом, поскольку сам Трамп "годами выступал за такое решение".
"Шесть месяцев назад, когда я хотел публично (объявить о выходе американских войск из Сирии - ред.), я согласился остаться там еще некоторое время. Россия, Иран, Сирия и другие являются местными врагами "ИГИЛ". Мы делали их работу", - сообщил он.
Трамп подытожил, что пришло время возвращаться домой и перестраиваться.
Ранее в Германии и Франции резко раскритиковали решение Трампа.
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