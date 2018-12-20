В Германии автомобиль въехал в остановку с людьми (видео) [ Редактировать ]
В немецком городе Реклингхаузен автомобиль въехал в автобусную остановку, погиб один человек. Об этом сообщает wdr.
По словам очевидцев, автомобиль внезапно вылетела на встречную полосу и врезался в остановку. Погибла 88-летняя женщина.
Правоохранительные органы изучают все возможные версии случившегося. Есть сведения, что 32-летний водитель хотел покончить с собой.
"Имеются первые данные о возможной попытке мужчины совершить суицид", - отметили в полиции.
Также сообщалось, что в Житомире "скорая" и внедорожник врезались в дом.
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