В Кабмине назвали дату подписания важного соглашения с Израилем [ Редактировать ]
Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем подпишут в первые месяцы 2019 года. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубов.
"Правительство одобрило текст соглашения. Я лично уполномочен подписать это соглашение. Юридически подписание состоится в первые месяцы 2019 года. Об этом уже есть договоренность с Государством Израиль", - сказал он.
Ранее мы писали о том, что Канада готова к расторжению свободной торговли с США.
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