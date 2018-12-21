В Киеве Mercedes влетел в автобус: погибшую вырезали из авто (видео) [ Редактировать ]
В Киеве на проспекте Леся Курбаса на путепроводе произошло смертельное ДТП - столкнулись Mercedes A130 и автобус №9.
Об этом сообщает "Информатор".
Оба транспортных средства ехали в сторону центра. Автобус выезжал с остановки общественного транспорта "Борщаговка" и в этот момент на полной скорости в него врезался Mercedes.
Легковая машина получила сильные повреждения, а женщину-пассажира зажало в салоне. Погибшую женщину вырезали из автомобиля. На вид погибшей около 40 лет.
Полицейские рассказали, что также пострадал мужчина. Он утверждал, что является не водителем, а пассажиром. Однако свидетели указали, что именно этот мужчина сидел за рулем Mercedes.
Также у мужчины были явные признаки алкогольного опьянения. С травмами грудной клетки и головы его госпитализировали в больницу в сопровождении с полицией.
Кондуктор автобуса Вера рассказала, что в момент аварии внутри были пассажиры. Автобус отъезжал от остановки и в этот момент они услышали сильный удар. Когда вышли на улицу то увидели разбитую легковушку. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.
С какой скоростью двигался Mercedes и подробности происшествия устанавливаются. На месте работала патрульная полиция, медики, спасатели и следственно-оперативная группа.
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