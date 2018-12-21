В Киеве на проспекте Леся Курбаса на путепроводе произошло смертельное ДТП - столкнулись Mercedes A130 и автобус №9.

Об этом сообщает "Информатор".

Оба транспортных средства ехали в сторону центра. Автобус выезжал с остановки общественного транспорта "Борщаговка" и в этот момент на полной скорости в него врезался Mercedes.

Легковая машина получила сильные повреждения, а женщину-пассажира зажало в салоне. Погибшую женщину вырезали из автомобиля. На вид погибшей около 40 лет.

Полицейские рассказали, что также пострадал мужчина. Он утверждал, что является не водителем, а пассажиром. Однако свидетели указали, что именно этот мужчина сидел за рулем Mercedes.

Также у мужчины были явные признаки алкогольного опьянения. С травмами грудной клетки и головы его госпитализировали в больницу в сопровождении с полицией.

Кондуктор автобуса Вера рассказала, что в момент аварии внутри были пассажиры. Автобус отъезжал от остановки и в этот момент они услышали сильный удар. Когда вышли на улицу то увидели разбитую легковушку. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

С какой скоростью двигался Mercedes и подробности происшествия устанавливаются. На месте работала патрульная полиция, медики, спасатели и следственно-оперативная группа.

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