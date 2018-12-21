На шахте произошел взрыв метана, много погибших [ Редактировать ]
Один шахтер погиб, а 10 человек пропали без вести после взрыва метана на шахте в Чехии. Об этом сообщает Reuters.
Еще 10 человек получили ранения в результате взрыва в некоторых подземных рабочих зонах. Также отмечено, что плохая видимость мешала работе спасательных подразделений.
"На шахте СSM (шахта имени Чехословацкого союза молодежи) около города Карвина на северо-востоке Чешской Республики произошел взрыв метана", - говорится в сообщении.
В результате взрыва "в шахте разрушены некоторые участки, на которых проходили работы".
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