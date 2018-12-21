Підготовка резервістів першої черги завершиться вже до Різдвяних свят. Про це заявили в Генштабі Збройних сил. Там кажуть, через запровадження в країні воєнного стану в навчальні центри направили понад три тисячі військовозобов'язаних. Підготовку провели за різними спеціальностями і спеціалізаціями.

Нагадаю, збори резервістів першої черги стартували третього грудня - для підвищення рівня готовності військ у разі відкритої агресії з боку Росії. Тож, як готуються відбивати потенційну атаку - бачили наші кореспонденти.

Павло Безуглий в армії не служив. Проте каже: взявши до рук зброю - одразу почуваєшся справжнім захисником.

"Ну, ощущения сейчас как-бы хорошие. То есть я попробовал, пострелял, то есть мне понравилось", - говорить Павло Безуглий, боєць батальйону територіальної оборони № 110.

Таких як Павло у лавах запорізького батальйону тероборони уже зо дві тисячі. Військові кажуть від охочих не було відбою.

"Прийшло на зборні пункти військових комісаріатів більше трьох тисяч осіб. Ми були змушені більше 1000 громадян сказати - дякую… Це говорить про настрої людей в регіоні", - говорить Сергій Брусов, заступник командувача військ з територіальної оборони оперативного командування "Схід".

На зборах, які проходять в шести районах області, чоловіки мають навчитися не лише бути зі зброєю на "ти".

А й пройти медичну підготовку, набути навичок орієнтування на місцевості та відпрацювати злагодженість дій підрозділів. Адже завдання батальйону в разі бойових дій - підтримувати правопорядок та захищати стратегічні об'єкти в регіоні. Мотивація в бійців, кажуть офіцери, свідома.

"Як колись всі українці збиралися на Січ у великий кулак, для того, щоб вдарити по ворогу, по туркам, по полякам, по москалям. Тепер також Запоріжжя стає таким центром, де збираються бійці", - говорить Юрій Чижмар, старший офіцер штабу з морально-психологічного забезпечення.

Ті, хто ще не під присягою урочисто складають її на Майдані Героїв. Серед охочих боронити свій край не лише чоловіки.

"Женщины всегда были защитниками домашнего очага, семьи, в первую очередь. Родина - это тоже женщина", - говорить Людмила Гандзя, боєць батальйону територіальної оборони № 110.

Ті, хто служив в українській армії раніше, кажуть зміни разючі. Тепер і казарми тепліші. І обіди смачніші.

"Продуктів вистачає? - От так! Очєнь довольні і продуктов достаточно".

Уже за кілька днів бійці батальйону роз'їдуться по домівках. Але за потреби готові зібратися знову.