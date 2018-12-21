У Мінську не змогли домовитися щодо обміну полоненими [ Редактировать ]
Росію не влаштовують жодні пропозиції Києва щодо обміну заручників. Кремль використовує захоплених людей, як метод психологічного тиску і шантажу. Про це напередодні заявили представники України у Тристоронній контактній групі.
Вони наголошують: у Мінську росіяни і бойовики висувають пропозиції з обміну, але згодом самі від них відмовляються. На сьогодні, за даними Ірини Геращенко, в полоні Кремля перебуває понад 70 українських громадян і 24 військовополонених моряки. Нагадаю, останнє звільнення бранців відбулося торік у грудні.
"Україна висловила згоду на пропозицію ОРЛО обміняти 8 на 33. Тобто ми Звільняєм 33, вони звільняють вісім. 04.25 дві пропозиції України і навіть одна пропозиція, яка пройшла через СММ ОБСЄ, відмовилися провести до кінця року такий обмін", - говорить Євген Марчук, представник України у тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі.
"Росія блокує не лише звільнення політв'язнів, заручників, а й створення механізму пошуку зниклих безвісти. До мене, до уповноваженої з прав людини, пані Денісової приходять звернення сотень жінок які намагаються знайти своїх чоловіків чи синів Але для цього саме РФ має дати дозвіл на доступ Червоного Хреста до окупованих територій, до місця масового поховання для того, щоб більш інтенсивно розпочалася робота з пошуку зниклих безвісти", - говорить Ірина Геращенко, перший заступник голови Верховної Ради України.
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