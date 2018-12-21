Одна з потерпілих - померла в лікарні

ДТП у Німеччині одна людина загинула, восьмеро постраждали. У місті Реклінґ-Гаузен чоловік автомобілем в'їхав у натовп на автобусній зупинці. Сам водій вижив.

Одна з потерпілих - літня жінка - померла в лікарні. За попередньою версією поліції, винуватець трагедії намагався вкоротити собі віку.