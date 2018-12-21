У Німеччині авто протаранило пасажирів на автобусній зупинці [ Редактировать ]
ДТП у Німеччині одна людина загинула, восьмеро постраждали. У місті Реклінґ-Гаузен чоловік автомобілем в'їхав у натовп на автобусній зупинці. Сам водій вижив.
Одна з потерпілих - літня жінка - померла в лікарні. За попередньою версією поліції, винуватець трагедії намагався вкоротити собі віку.
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