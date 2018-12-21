Барселона готується до протестів. Прихильники та противники незалежності Каталонії збираються на масові мітинги через візит іспанського прем'єра Педро Санчеса.

Вже напередодні на вулиці вийшли кілька сотень мітингарів. Сьогодні очільник іспанського уряду проведе в Барселоні виїзне засідання Кабміну. А протестувальники пообіцяли блокувати дороги та залізниці.