Динозаври та носороги прикрасили різдвяну виставку (відео) [ Редактировать ]
Повчальна різдвяна казка. Жителів та гостей Парижа запрошують на світлову виставку, де головні герої - тварини, які перебувають під загрозою зникнення. Анна Філь розповість про мету цього заходу.
Динозаври, ведмеді, слони та носороги - ці велетенські фігури тварин із настанням ночі сяють яскравими кольорами. Деякі змінюють забарвлення і навіть рухаються. Прикрашає такі скульптури Сад рослин - це комплекс, у якому є ботанічний сад і зоопарк, у самому серці Парижа.
"Чудова виставка, так багато тварин. Вони всі різні, мені дуже подобається", - говорить Амбре Діді, відвідувачка.
Виготовляли світлові скульптури в Китаї. Мета виставки - привернути увагу до знакомих видів.
"Нас дуже непокоїть тенденція вимирання тварин. Адже якщо не стане, наприклад, тигра, то разом з ним зникне й ціла екосистема. Важливо, щоб люди відвідували це неймовірне місце. У такий спосіб вони більше дізнаватимуться про те, наскільки різноманітний світ довкола. Тоді наша місія буде виконана", - говорить Бруно Девід, директор Національного музею природознавства.
Зустрічають відвідувачів динозаври, які вимерли мільйони років тому. Далі тварини, до зникнення яких доклала руку й людина: мамонти і шаблезубі тигри. А також наші сучасники: панди, слони й навіть 30-метрова біла акула. Популяцію панд вдалося зберегти. А от африканським слонам і грізним океанським хижакам загрожуть браконьєри.
"Це дуже важлива виставка, особливо тому, що її проводять у зоопарку. Можливо, це змусить людей замислитися. Саме тому ми й прийшли сюди із сином. Хочемо, щоб він знав про тварин, яких світ може більше ніколи не побачити через загрозу вимирання", - говорить Крістоф Нодін, відвідувач.
У Всесвітньому фонді дикої природи підрахували - за останні півстоліття з лиця Землі зникли 60 відсотків хребетних тварин.
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