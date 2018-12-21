Мешканців зоопарку Лондона частували смаколиками до Різдва [ Редактировать ]
Смачні гостинці та сюрпризи у Лондонському зоопарку вже почали відзначати різдвяні свята. Тваринам наготували їхні улюблені смаколики.
Для горил працівники звіринцю встановили великий календар, у якому заховали брюссельську капусту. А верблюдам дісталися різдвяні шкарпетки зі свіжим сіном. Родина левів - на дієті, - тож їм дісталися ароматизовані новорічні кульки.
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