Смачні гостинці та сюрпризи у Лондонському зоопарку вже почали відзначати різдвяні свята. Тваринам наготували їхні улюблені смаколики.

Для горил працівники звіринцю встановили великий календар, у якому заховали брюссельську капусту. А верблюдам дісталися різдвяні шкарпетки зі свіжим сіном. Родина левів - на дієті, - тож їм дісталися ароматизовані новорічні кульки.